Pour le compte des demi-finales de Ligue des Champions, les féminines du PSG s’apprêtent à affronter leurs grandes rivales que sont les filles de l’Olympique Lyonnais. Ce samedi (19h), les deux clubs français se feront face pour la 8e fois en coupe d’Europe. Avant ce choc, le coach Rouge & Bleu, Jocelyn Prêcheur s’est confié à nos confrères de L’Equipe.

L’état d’esprit à J-1

« Il faut garder cet élan, aborder cette dernière période avec ambition. On va garder la même approche que depuis le début, c’est-à-dire essayer de performer du mieux qu’on peut sur chaque rendez-vous. On verra si cette saison est couronnée de succès. Mais pour le moment, on n’a absolument rien gagné ».

La 8e confrontation en UWCL entre le PSG et l’OL …

« On sait très bien que quand on arrive à ce stade de la compétition, on joue forcément un gros morceau. Il faut y aller avec conviction, détermination, et toutes nos qualités. Ça se jouera sur des détails, on connaît leurs points forts. L’OL a l’expérience de ce type de rendez-vous, plus que nous. Un effectif aussi plus étoffé. Mais on a nos qualités. Il faut oublier le passé et se focaliser sur nous, avant de penser à l’adversaire. Chaque joueuse doit se concentrer sur sa partition. Car la moindre erreur peut compter. Mentalement, il faut qu’on soit confiantes. Il faut que l’anxiété qui accompagne ce type d’évènement soit maîtrisée ».

Le dernier match entre les deux clubs (1-1 en D1 Arkema) vous donne-t-il confiance ?

« C’était un bon match, on avait dominé dans le jeu, Lyon avait été très dangereux sur coups de pied arrêtés. Mais depuis les deux équipes ont fait leur chemin. Le contexte sera différent. Mais ce match et les autres qu’on a joués en Coupe d’Europe doivent nous donner de la confiance et le sentiment d’y croire, de faire quelque chose ».

Les blessures côté OL, dont Le Sommer, un avantage pour le PSG ?

« Peu importe qui il y a en face. Nous aussi on a une infirmerie bien trop remplie à mon goût. Il faut se focaliser sur nous. Lyon on les connaît, on en a beaucoup parlé, mais la clé est de notre côté, à nous, d’abord, de faire une bonne performance ».

Une première saison sur le banc réussie pour vous ?

« Non, pour le moment on ne peut pas dire ça. Quand on vient au PSG, l’objectif c’est de gagner quelque chose. Pour l’instant on est engagés sur les trois tableaux, ce n’était pas chose aisée. Le bilan, on en rediscutera dans un mois. Les filles ont fait un travail remarquable toute la saison et se sont données la possibilité de vivre ce final palpitant. Mais comme je dis aux joueuses, les bonnes saisons, c’est quand on gagne un trophée ».