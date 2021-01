Il n’y a pas de quoi s’offusquer quand Leonardo dit dans France Football que le PSG aura sa chaise à la table des discussions si Lionel Messi est libre contractuellement l’été prochain. Joan Laporta, candidat à la présidence culé, se veut accusateur après cette déclaration publique du directeur sportif parisien. Mais pourquoi ? Même le journaliste espagnol Josep Pedrerol se pose la question. Et il retient surtout une chose des faits passés : “Il ne faut pas fâcher le PSG.”

“Laporta ne découvre rien. Nous savons tous qu’il y a des clubs d’Etat et des cheikhs avec beaucoup d’argent. Le Barça et Madrid ne sont plus ce qu’ils étaient. Il faut accepter la nouvelle réalité, même si ce serait bien que l’UEFA soit plus attentive aux clubs d’État. Avec Messi, au moins le PSG prévient. Et ils ne feraient que signer un joueur libre. Neymar lui a été emmené du jour au lendemain avec le paiement de la clause libératoire. Cela signifie surtout une chose: il ne faut pas fâcher le PSG” a déclaré le chroniqueur sur La Sexta (la sixième chaîne nationale) dans la cadre de l’édito de l’émission “Jugones”.