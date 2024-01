À la recherche d’un joueur polyvalent et doté d’une grosse expérience pour tenir son milieu de terrain, le PSG tente d’attirer Joshua Kimmich. Si cela s’annonce très complexe pour ce mercato, les chances seront plus grandes l’été prochain.

Le mercato hivernal du PSG s’annonce bouillant. Après avoir déjà officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo et alors qu’un doute existe encore concernant celle de Gabriel Moscardo, le board parisien doit encore se renforcer pour répondre aux objectifs de la seconde partie de saison. Luis Enrique devra surtout se passer de Milan Skriniar, opéré de la cheville gauche, et d’Achraf Hakimi, parti à la CAN. Et pour remplacer le Marocain, le club parisien a tenté d’attirer Joshua Kimmich. Le nom de l’Allemand de 28 ans a été glissé dans les échanges avec le Bayern Munich pour le dossier Nordi Mukiele. La polyvalence de l’international de la Nationalmannschaft, qui peut jouer latéral droit et dans l’entrejeu, plaît au technicien espagnol. Mais ce dossier s’annonce très complexe pour cet hiver, car le joueur et le club allemand ne sont pas favorables à un départ dès maintenant. Mais le PSG continue d’y croire et pourrait finalement reporter cette piste à l’été prochain.

Kimmich étonné des non-discussions pour une prolongation de contrat

En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, il n’est pas exclu que le milieu de terrain quitte la Bavière l’été prochain, soit à un an de la fin de son contrat qui se termine en juin 2025. Selon le journaliste allemand, l’ancien du RB Leipzig est surpris qu’il n’y ait pas de discussions autour d’une prolongation de contrat. Ainsi, un départ l’été prochain est envisageable sous certaines conditions. Toujours selon Florian Plettenberg, le PSG désire recruter le joueur dès maintenant ou l’été prochain, mais « les discussions concrètes n’ont pas encore eu lieu. » Le club parisien devra cependant faire face à la concurrence d’autres clubs, dont les noms n’ont pas été mentionnés. Neuf ans après son arrivée au Bayern Munich, Joshua Kimmich pourrait donc vivre ses derniers mois en Bavière avant de connaître une première expérience à l’étranger.