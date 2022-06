Même si Mauricio Pochettino clame à chaque interview qu’il est encore l’entraîneur du PSG et qu’il a un contrat jusqu’en juin 2023, il ne sera plus le coach parisien à la reprise de l’entraînement prévue le 4 juillet prochain. Plusieurs noms ont été avancés et RMC Sport expliquait ce matin que les dirigeants parisiens avaient une short-list de deux noms pour remplacer l’Argentin, Christophe Galtier – qui a envie de venir – et un autre nom qui n’a pas filtré.

Julen Lopetegui aussi dans les papiers du PSG ?

Ce mardi, Estadio Deportivo fait sa Une sur l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG avec la photo du coach parisien à côté de Julen Lopetegui lors du match amical de présaison l’été dernier entre les deux clubs (2-2). Selon le média ibérique, l’actuel entraîneur du Séville FC serait dans la liste des Rouge & Bleu. Alors que la tendance était qu’il reste à Séville, avec qui il a un contrat jusqu’en juin 2024, ses dirigeants seraient désormais très inquiets. Il redoute de revivre la même situation qu’en 2016, lorsque Unai Emery avait rejoint le PSG alors que le club sévillan avait déjà avancé sur le mercato et qui avait dû lui trouver un successeur.