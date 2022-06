Jérôme Rothen déçu par Kimpembe

Hier l’Equipe de France a affronté la Croatie (1-1) dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations. Pour l’occasion, le parisien Presnel Kimpembe était titulaire et capitaine pour les Bleus. La veille de la rencontre, le numéro 3 du PSG était à ce titre présent en conférence de presse. Un rendez-vous avec les médias durant lequel il a été interrogé sur son avenir et a répondu sans détour : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement« .

Des propos qui ont déçu Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s’enflamme, avant la rencontre face à la Croatie, l’ancien Rouge & Bleu désormais consultant sur les ondes de RMC a déclaré : « Il faut être sérieux. Qu’il veut plus, ça se respecte. Mais par contre, et c’est là que je ne comprend pas son attitude, c’est que quand tu fais une saison comme tu viens de faire Presnel, moi je l’ai défendu très souvent, mais il faut reconnaître qu’il n’a pas été à la hauteur de son talent, même de ce qu’il nous avais montré avant. En terme d’état d’esprit, de culture tactique, d’image pour défendre le club, de s’imposer dans le vestiaire comme quelqu’un d’important parce qu’avec l’âge qu’il a, le vécu qu’il a, je pense qu’il aurait pu remettre dans le droit chemin certains, mais ça il l’a jamais fait. Et il s’est même caché derrière certains, en envoyant beaucoup de joueurs un petit peu au combat, lui il est resté en retrait« .

« Il faut des joueurs complètement concernés par le projet »

Pour Jérôme Rothen l’avenir de Kimpembe est au PSG, seulement le discours tenu par le titi parisien le déçois : « Donc déjà remets toi en question sportivement, restes concentré sur le sportif, et puis après tu auras bien le temps de penser à ton avenir parce que je pense que son avenir il est au Paris Saint-Germain par rapport à tout ce qu’il envoi et ce qu’il représente. Mais si lui se pose des questions aujourd’hui et qu’on parle juste de salaire et de renégociation de contrat, et puis bon peut-être que j’ai envie d’aller voir ailleurs, là il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place, il faut des joueurs complètement concernés par le projet, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. quand tu l’entends parler c’est pas du tout le cas, il se pose la question et moi ça me déçois un peu, et je trouve que c’est maladroit« .