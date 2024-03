Pour le compte des quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG a hérité du FC Barcelone. Depuis l’annonce du tirage au sort, les réactions fusent de part et d’autre. Ce dimanche soir, c’est Jules Koundé qui a fait part de son sentiment à l’approche du choc entre les deux clubs.

Au moment où le PSG l’emportait (2-6) sur la pelouse du MHSC ce dimanche soir, son futur adversaire en Ligue des Champions, le FC Barcelone, allait s’imposer (0-3) au Wanda Metropolitano face à l’Atlético Madrid. A l’occasion de la 29e journée de Liga, Jules Koundé était titulaire sur le flanc droit de la défense catalane et a disputé l’intégralité de ce choc du championnat espagnol. A l’issue de la rencontre, l’international français s’est rendu au micro de BeIN Sports et a été interrogé sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, et sur un potentiel message envoyé après cette grosse victoire : « Non ! (sourire) On n’a pas de message a envoyé, on se concentre sur nous et on pensera à la Ligue des Champions plus tard« .

🇪🇸 #ClubbeINEurope

⚽️ Jules Koundé : "On n'a pas de message à envoyer au PSG, on se concentre sur nous" pic.twitter.com/NKb0C8HhnI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 17, 2024 X : @beinsports_FR