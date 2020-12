Sébastien Thoen qui se moque avec son ami Julien Cazarre dans une vidéo Winamax de CNews et de “L’Heure des Pros”, et c’est la porte pour le premier cité, évincé du groupe Canal Plus. Stéphane Guy qui apporte son soutien à Sébastien Thoen à l’antenne avant un Montpellier/PSG, et c’est la mise à pied. Le commentateur est suspendu d’antenne jusqu’au 18 décembre prochain. Après ces événements, Julien Cazarre reprend la main en expliquant que Stéphane Guy avait finalement eu plus de courage que les joueurs du PSG et d’Instanbul Basaksehir quittant le terrain pour s’indigner des mots du quatrième arbitre. Une façon pour l’humoriste d’envoyer un tacle à Vincent Bolloré puisqu’il n’est pas question d’établir de hiérarchie dans les réactions indignées.

“Effectivement, les vacances de Noël vont me faire du bien car la valse des compos de Tuchel m’a plus crevé qu’un triathlon à 3 000 mètres d’altitude, et secundo, malgré la légitimité de combattre le racisme, je n’ai pas trouvé que 24 joueurs de Ligue des champions se soulevant contre un 4e arbitre roumain était un acte de bravoure digne de Spartacus…“, commente Julien Cazarre dans France Football. “L’homme que je veux mettre en avant n’est pas une star du ballon rond qui étale sa vie comme du Nutella sur Insta, mais un gars normal… si ce mot a encore un sens. Alors que rien ne présageait de bien tonitruant dans cette Mosson vide et sans âme, un événement anodin de prime abord allait faire boule de neige dans l’espace médiatique. Stéphane Guy rendait hommage au facétieux clown sans nez rouge Sébastien Thoen, évincé de Canal+. Certes, Sébastien n’est pas plus que moi un génie français, mais il méritait selon le n°1 des commentateurs une meilleure sortie que ça… Pis, il a cité Coluche, l’inconscient, dans une période comme la nôtre, il est ouf lui ! […] Lui, il s’est attaqué à un magnat milliardaire patron de groupe média, pas à un 4e arbitre roumain, excusez-moi de trouver ça légèrement couillu ! Espérons juste qu’à l’avenir, Stéphane nous offre encore quelques minutes de bonheur en plus…”