Le PSG s’est hissé en finale de Coupe de France en s’imposant par la plus petite des marges (1-0) face au Stade Rennais. Sur la pelouse du Parc des Princes, Ousmane Dembélé a fait la différence à plusieurs reprises sans parvenir à être décisif. L’international français a été l’objet des éloges de Julien Stéphan en conférence de presse d’après-match.

Le match d’Ousmane Dembélé face à son club formateur ce mercredi soir était parfaitement à l’image de sa saison. Dans le cœur du jeu ou sur l’aile droite, avec ou sans ballon, le numéro 10 du PSG a su créer le danger. Entre slaloms individuels dans la défense bretonne et crochets dévastateurs, le champion du monde 2018, en 75 minutes passées sur le champs a hérité de la note de 6 dans les colonnes de L’Equipe et 7 pour nos confrères du Parisien. En conférence de presse d’après-match, le coach du Stade Rennais, Julien Stéphan, a été interrogé au sujet d’Ousmane Dembélé, et s’est montré plus qu’élogieux : « Quand on m’interroge sur Ousmane, on me parle toujours de ses défauts. Je réponds toujours sur ses qualités. Je trouve que c’est un joueur hors-norme. Dans le déséquilibre, le dribble, la faculté à créer des espaces, c’est un joueur exceptionnel. S’il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d’Or aujourd’hui, c’est vrai. Le PSG a un finisseur de top niveau et un autre qui déséquilibre de manière exceptionnelle« .