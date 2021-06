Kaïs Najeh devrait signer professionnel (RMC)

Outre le mercato de l’équipe professionnel, le PSG négocie également pour conserver ses jeunes joueurs les plus prometteurs. Après Samuel Noireau-Dauriat, les dirigeants parisiens devraient réussir à faire signer professionnel Kaïs Najeh comme le rapporte Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – sur son compte twitter. Le jeune latéral gauche (18 ans) doit signer son premier contrat professionnel de trois ans, soit jusqu’en juin 2024. Le journaliste nous fait savoir que Najeh est le joueur le plus ancien du centre de formation, lui qui a rejoint les Rouge & Bleu à l’âge de six ans.