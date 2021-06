Abdoulaye Kamara proche du Borussia Dortmund (Bild)

Comme chaque année, les clubs allemands scrutent le centre de formation du PSG afin de récupérer certains Titis. Et comme souvent, le Borussia Dortmund profite de la situation contractuelle de certains jeunes parisiens pour s’attacher leur service. Après Dan-Axel Zagadou (2017) et Soumaïla Coulibaly (qui a paraphé un contrat de 5 ans avec le BVB en février dernier), le club allemand va recruter un autre jeune du PSG : Abdoulaye Kamara. En effet selon les informations de Bild, le milieu défensif de 16 ans aurait même trouvé un accord avec le BVB pour rejoindre le club de la Ruhr prochainement. Sous contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2022, Abdoulaye Kamara pourrait rejoindre le club allemand cet été en échange d’une faible indemnité de transfert ou attendre la fin de son contrat en 2022. Pourtant, les premières indiscrétions annonçaient une signature de contrat professionnel avec le PSG. Le milieu défensif avait même participé à quelques séances avec le groupe professionnel et était présent dans le groupe pour le déplacement à Munich en Ligue des champions le 7 avril dernier.