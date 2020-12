Après un match avec l’équipe première du PSG contre Lens lors de la première journée de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo a été prêté avec option d’achat au…RC Lens en fin de mercato estival. Après des débuts en observation où il n’a pas beaucoup joué, Kalimuendo vient d’enchaîner trois titularisations en trois matches. Et il a bien rendu cette nouvelle confiance à son entraîneur Franck Haise – avec trois buts. Le titi parisien enchaîne donc les matches, emmagasine de la confiance et du temps de jeu. Un prêt bénéfique pour lui qui devrait lui servir pour les années à venir. Des années qu’il aimerait bien disputer avec le PSG, son club formateur. “C’est un objectif de revenir au PSG mais pour l’instant je me sens bien à Lens et je me focalise plus sur ma saison et de ce que l’on peut faire avec Lens, assure Kalimuendo dans une interview accordée à Téléfoot La Chaîne. Après on verra ce qui se passera en fin de saison. Pour l’instant je suis bien à Lens.“