Aujourd’hui, à 15 heures, Mauricio Pochettino sera présenté en tant que nouvel entraîneur du PSG lors d’une conférence de presse. Un instant à suivre ici. En attendant, des portraits de l’Argentin sont proposés. Ainsi France Football a interrogé Idriss Carlos Kameni. Le gardien de but camerounais (36 ans) a connu Mauricio Pochettino comme partenaire (de 2004 à 2006) et comme entraîneur (de 2009 à 2011) du côté de l’Espanyol Barcelone.

“À son arrivée sur le banc, il avait fait comprendre aux joueurs qu’ils allaient devoir se donner à 100 %. Il avait su booster tout le monde et on avait rapidement relevé la tête au classement. Je me souviens qu’on vivait chaque entraînement comme si c’était une finale”, se remémore le Camerounais. “Il est très attentif à la discipline, au respect des horaires. Pointilleux, même. Idem pour l’alimentation. Il a vite intégré que ce sont des paramètres importants pour obtenir des résultats. […] C’est quelqu’un qui ne lâche jamais rien. L’homme est intelligent et sait où il va. À mon avis, il saura contrôler un vestiaire avec de fortes personnalités.“