Kang-In Lee s’excuse après son comportement en Coupe d’Asie

De retour avec la sélection Sud-Coréenne un mois après la Coupe d’Asie perdue en demie finale, Kang-In Lee s’est exprimé devant les journalistes locaux sur son niveau et son comportement pendant la compétition.

Grand favori pour soulever la Coupe d’Asie le mois dernier, la Corée du Sud n’a pas répondu présent. En difficulté face à l’Arabie Saoudite et l’Australie, c’est en demie finale que Les Tigres d’Asie se sont inclinés 2-0 face à la Jordanie. Un résultat qui a révélé un manque de niveau sur le terrain, mais aussi des affaires extra-sportives qui ont entaché la vie de groupe. La veille du match éliminatoire, le joueur du PSG a eu des échanges très tendus avec Heung-Min Son, qui ont dérapé sur des insultes et une bagarre.

🗣️ Journaliste pour le Korea Herald : "Maintenant que Lee Kang-in est au PSG, tout le monde est vraiment PERSUADÉ qu'après Cha Bum-geun (légende du foot asiatique dans les années 1970 et 1980), Park Ji-sung et Son Heung-min, ce sera lui la prochaine star du football coréen." ✨🇰🇷… pic.twitter.com/r4DqtIYWsA — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 21, 2023

Un retour a calme

Logiquement convoqué pour la trêve internationale de mars, Kang-In Lee s’est exprimé devant les médias pour revenir : « Vous m’avez donné tant d’amour, tant d’intérêt et tant de soutien pendant la Coupe d’Asie, mais je n’ai pas pu vous remercier autant que je le voulais. Je voulais vous dire que je suis vraiment désolé de vous avoir déçu. Ce sera une période de beaucoup de réflexion, à partir de maintenant, je vais travailler dur pour devenir non seulement un bon joueur de football, mais aussi une meilleure personne, plus utile à l’équipe et une personne plus exemplaire. Je deviendrai ce genre de joueur, alors s’il vous plaît, montrez beaucoup d’intérêt et de soutien au football coréen. »