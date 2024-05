Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG affrontent Fleury en finale de la Coupe de France. Sakina Karchaoui explique que son équipe est déterminée avant cette rencontre.

Après avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Sakina Karchaoui devrait être titulaire ce samedi après-midi (15 heures, BeIN Sports 2) en finale de la Coupe de France contre Fleury. Les Parisiennes pourraient s’offrir la quatrième Coupe de France de leur histoire, et le premier trophée de la saison. Comme son coach, Jocelyn Prêcheur, la latérale gauche des Rouge & Bleu s’attend à une rencontre difficile mais explique que ses coéquipières et elle sont déterminées à revenir à Paris avec le trophée.

« Nous sommes très déterminées et soudées plus que jamais »

« Nous sommes soudées, on est tout un groupe, nous sommes très motivées à l’idée de gagner ce trophée. On sort d’une défaite face à Lyon mais il faut passer à autre chose le plus rapidement possible. C’est une bonne chose d’avoir une finale une semaine après. Nous sommes très déterminées et soudées plus que jamais, nous voulons remporter cette Coupe de France, lance Sakina Karchaoui dans des propos relayés par PSG TV. On sait que ces matches peuvent être compliqués, à nous les joueuses plus expérimentées d’apporter de la sérénité au groupe, Fleury est une équipe difficile à jouer, très combative. Nous allons tout donner pour gagner ce match à la Mosson.«