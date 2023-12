Katarzyna Kiedrzynek – Récit de son amour avec les Ultras

Katarzyna Kiedrzynek s’était envolée en Allemagne pendant trois saisons. Un crève-coeur pour celle qui a tissé des liens forts avec les Ultras du PSG.

« Elle réalise un rêve d’adulte », c’est ce qu’on peut lire dans Le Parisien, de la part de la gardienne qui évolué sous les couleurs parisiennes de 2013 à 2020. La polonaise de 32 ans est revenue dans la capitale cet été, trois ans après vécue une nouvelle expérience en Allemagne. Elle figure dans le groupe parisien pour la rencontre contre le Paris FC ce dimanche à Charléty (21 heures), en marge de la 11e journée de D1 Arkema.

Sa relation avec les Ultras

« J’étais amoureuse de ce club dès le début. La relation avec les supporters a grandi au fil des années. Il y a eu un moment particulier à Cardiff lors de la finale de la Ligue des champions (en 2017, défaite aux tirs au but). J’ai tiré un pénalty sans même cadrer… C’était un moment compliqué pour moi. Mais la première chose à laquelle j’ai pensé, c’était de m’excuser auprès des supporteurs qui étaient venus en nombre. Sans eux, le foot n’existe pas et à Paris, ce sont les meilleurs du monde. J’ai vu la différence avec mon passage à Wolfsburg. À chaque match, je pensais aux supporteurs du PSG. Je souhaite à tous les clubs du monde d’en avoir des comme eux. »

La période Covid

« C’était tellement difficile, cette période. On ne savait rien de ce qui allait se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. C’était la merde (rires). Et ne pas dire au revoir aux supporters était difficile pour moi. Je ne suis pas partie comme je le voulais, et j’ai tout fait pour pouvoir revenir un jour. »

Sa fierté par rapport à l’amour que les Ultras lui porte

« C’est tellement difficile à expliquer. Je sens leur amour. Moi, je leur rends tout cet amour. Au club et aux supporteurs. C’est tellement spécial. Franchement, je veux conserver cette relation à vie. C’est unique. Je suis tellement fière. Voir mon nom, entendre les ultras chanter… C’est quelque chose que je souhaite à tout le monde. »

Son retour au PSG

« Aujourd’hui encore, c’est quelque chose d’exceptionnel, quelque chose qui me touche vraiment (les larmes lui montent). Pourquoi je pleure ? C’est tellement important pour moi d’être ici. Le jour où j’ai signé, je pleurais. Comme maintenant avec de la poussière dans les yeux. J’ai pleuré. Toute la journée, toute la nuit, je ne pouvais pas y croire. Je dormais avec le maillot avec la date (2025, la fin de son contrat actuel) et mon nom. Et même encore aujourd’hui, au moins une fois par semaine, je n’arrive toujours pas à croire que je suis là. Ma volonté de revenir ici était tellement forte. Je voulais revenir, finir ma carrière dans ce club, ne pas avoir une autre option. Ça fait déjà presque six mois que je suis revenue, et je suis encore émue. »