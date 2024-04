Katoto : « Déterminées à faire une très grande saison »

Demain soir (19 heures), les Féminines du PSG se déplacent à Lyon en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. À la veille de cette rencontre, Marie-Antoinette Katoto s’est confiée.

Les Féminines du PSG peuvent encore réaliser un triplé historique. Deuxième de D1 Arkema, elles sont qualifiées pour les play-offs qui décideront de la championne. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur sont également en finale de Coupe de France, où elles affronteront Fleury le 4 mai à 15 heures, et en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes jouent contre l’Olympique Lyonnais pour tenter de se qualifier en finale. La manche aller se jouera demain soir (19 heures) au Groupama Stadium. À la veille de cette rencontre, Marie-Antoinette Katoto s’est présentée en conférence de presse.

L’état d’esprit de l’équipe

« Nous sommes déterminées à faire une très grande saison. Pour l’instant, on est très bien, on s’est donné la chance de rêver très grand. Nous allons donc tout faire pour en faire une saison fantastique. Nous sommes toutes des compétitrices. On n’aime pas perdre donc notre série d’invincibilité fait forcément plaisir. Elle montre qu’on ne lâche rien jusqu’au bout, quitte à gratter un point. On se prépare très bien, on sait ce que l’on a à faire. On a beaucoup travaillé. Je ne dirais pas que l’on a l’habitude mais, après les années précédentes, je pense que l’on a accumulé un peu plus d’expérience. On a souvent été dans le dernier carré, et souvent affronté Lyon. Cette saison, je pense que ce sera un tout autre match. »

Lyon

« Je ne pense pas que Lyon soit plus prenable que d’habitude. Lyon, c’est Lyon. On va tout donner sur les deux matches, peu importe les joueuses qu’il y aura en face. Jouer contre des anciennes coéquipières ou des coéquipières en Équipe de France est toujours un plaisir. Après, pendant ces prochains jours, nous n’allons pas être copines ! Mais c’est le football. On l’accepte, il n’y a aucun souci. Chacune va essayer de montrer son meilleur visage, le tout dans le respect. Que la meilleure équipe gagne et aille en finale ! »

La qualification de l’équipe masculine

« Nous sommes très contentes de la qualification des garçons. Ils la méritent au vu de leur saison. On est évidemment derrière eux, tout comme les autres équipes du Paris Saint-Germain. Je pense que le fait que l’on soit tous ensemble cette saison a été un plus. Nous suivons encore plus les autres équipes et sommes encore plus soudés. On passe aussi plus de temps au Campus. Nous espérons tous faire une grande saison pour le club parce que nous le méritons tous. On a tous beaucoup travaillé, beaucoup donné. Que ce soit les garçons, les filles, les jeunes… On se souhaite tous le meilleur et une très belle fin de saison. »

Son retour

« Ça va, je vais mieux. Tout a été bien géré depuis le début de la saison. On communique beaucoup avec le staff médical. Sincèrement, je ne m’attendais pas à ce que mon retour se passe aussi bien. J’ai tout accepté : les mauvais moments où je devais moins jouer, les moments où ça allait bien et ceux où ça allait moins bien. Mais ça va beaucoup mieux aujourd’hui. »

Les clés du match

« Je pense que cela se jouera surtout sur des détails. On en a un peu parlé dans le vestiaire et, si je me souviens bien, on avait fait beaucoup de cadeaux lors de notre dernière demi-finale contre Lyon. La concentration, le gout de l’effort, l’envie de tout donner jusqu’à la fin, sur les deux matches, seront déterminants. Je pense que le match retour au Parc des Princes sera aussi très important pour nous. J’espère en tout cas que l’on battra le record d’affluence, qu’on fera venir du monde. On a aussi hâte de jouer chez elles, sans pression, mais avec beaucoup de détermination. »