Buteuse hier soir lors de la victoire des Féminines du PSG contre BK Häcken, Marie-Antoinette Katoto est revenue sur ses dernières semaines un peu compliquées pour elle.

Gravement blessé au genou avec l’équipe de France durant l’été 2022, Marie-Antoinette Katoto avait raté toute la saison 2022-2023. De retour sur les terrains avec le PSG au début de l’exercice 2023-2024, l’attaquante a pris son temps pour revenir dans le onze de départ du club de la capitale. Serial buteuse, la titi du PSG marque moins depuis son retour de blessure, même si elle a fait trembler les filets à 14 reprises en 27 matches toutes compétitions confondues. À l’issue de la rencontre contre les Suédoises, lors de laquelle elle a marqué et délivré une passe décisive, la meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu a évoqué son contrecoup après sa longue absence ces dernières semaines.

A voir aussi : Le début de saison du PSG, son retour de blessure, l’Equipe de France … Marie Antoinette-Katoto se confie

« Je me sens mieux ce soir »

« Je me sens mieux ce soir, j’ai eu et j’ai un gros contrecoup que j’attendais un peu, cela a été une période compliquée à accepter, mais je savais qu’elle allait arriver. J‘ai patienté, j’ai continué de travailler et j’espère que cette période sera finie, surtout quand je vois ce que j’ai fait ce soir. Je me prépare à la fin de saison, indique la numéro 9 du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Elle a ensuite évoqué son duo avec Tabitha Chawinga. C’est un changement surtout dans les déplacements et je commence à mieux lire son jeu. C’est facile de jouer avec les grandes joueuses, on s’est tout de suite bien entendues depuis septembre, j’espère qu’elle restera avec nous. Avant d’expliquer que l’ambiance était meilleure au sein du vestiaire parisien cette saison. « On est plus un groupe, une équipe, et je pense qu’on le voit, il y a des moments où cela nous sert vraiment. »