Katoto offre la victoire à la France contre l’Irlande

Hier soir, l’équipe de France Féminines affrontait l’Irlande pour les qualifications à l’Euro 2025. Et c’est l’attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto qui a marqué le but de la victoire.

Chez les Féminines du PSG, c’est actuellement la trêve internationale. Hier soir, l’équipe de France débutait les qualifications à l’Euro 2025 avec la réception de l’Irlande. Pour cette rencontre, Hervé Renard avait décidé de titulariser trois joueuses du PSG. Sakina Karchaoui en défense, Grace Geyoro, qui portait le brassard de capitaine, au milieu et Marie-Antoinette Katoto en attaque. L’attaquante parisienne va rapidement réussir à ouvrir le score. Sur coup franc, Dali envoie son ballon au second poteau pour Lakrar. La défenseure le remet sur sa gauche et Katoto n’a plus qu’à le pousser du pied gauche pour qu’il passe dans les filets de Brosnan (1-0, 6e).

Un match pauvre en occasion

C’est la seule occasion qu’a pu se procurer l’attaquante du PSG, bien muselée lors du reste de la rencontre. Après ce but rapide, les joueuses d’Hervé Renard ont ronronné dans le jeu et n’ont pas réussi à alourdir le score. Elles se sont procurées quelques occasions, avec notamment une barre pour Eugénie Le Sommer (66e), mais elles se sont montrées maladroites dans le dernier geste. Heureusement pour elles, les Irlandaises n’ont pas été dangereuses. Remplaçante au coup d’envoi, Sandy Baltimore est entrée en jeu à la 84e minute à la place de Diani. Avec cette victoire, la France prend la tête de son groupe, profitant du nul entre la Suède et l’Angleterre dans l’autre rencontre du groupe. Mardi, les Françaises affronteront la Suède.