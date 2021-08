Kehrer s’est libéré d’une phase psychologiquement difficile

Pour l’émission de Sky “Mon histoire – la vie de…” diffusée ce soir, le défenseur allemand du PSG Thilo Kehrer (24 ans) s’est confié. Et il a raconté une période très difficile de sa vie. Début 2019, le joueur s’est tourné vers un psychologue pour obtenir de l’aide.

“Pendant un moment, j’ai essayé de mettre ça de côté ou de me distraire. Je me suis dit, tout va bien, tout va bien, ce n’est qu’une phase, ça va passer. Et à un moment donné, je me suis avoué que ce n’était pas le cas, que si je ne demandais pas d’aide ça allait rester comme ça ou même empirer. Je n’avais plus envie de faire ça”, a déclaré Thilo Kehrer dans l’émission. Le jeune homme de 24 ans n’a pas expliqué ce qui a exactement conduit aux problèmes psychologiques. Mais le traitement a été relativement rapide. “C’était une question de quelques semaines”, a ajouté Kehrer. “Tout d’abord pour y arriver il faut l’admettre. Se dire qu’on est là-dedans et qu’on ne sait pas comment en sortir.” Devenu papa en mars 2020, la vie du footballeur a changé. “J’apprends plus de ma fille que ma fille de moi”, a déclaré Thilo Kehrer avec un sourire lors de l’émission de Sky : “Avec les enfants, c’est juste qu’ils sont purs. Il n’y a pas de religion pour les enfants, pas de couleur de peau, pas de bien ou mauvais, pas de bien ou de mal. Et c’est aussi comme ça que les petits enfants se comportent. En tant qu’adulte, vous pouvez apprendre beaucoup de cela.” Sportivement, au PSG, l’international allemand doit maintenant faire face à la concurrence de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Sergio Ramos.