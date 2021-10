Le PSG reçoit dans un peu plus de 24 heures le RB Leipzig pour la troisième journée de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu voudront confirmer leur succès contre Manchester City et rester en tête du groupe A avant les matches retour de la C1. Le club de la capitale, qui a compté un certain nombre d’absents face à Angers en Ligue 1 vendredi dernier (2-1), retrouvera la plupart de ses internationaux pour cette affiche.

Lors de l’entrainement du jour, le club de la capitale a enregistré le retour de Keylor Navas, blessé avec le Costa Rica en sélection. Par contre, Leandro Paredes, touché à la cuisse, ne devrait pas être présent pour la confrontation en Ligue des Champions. Enfin Mauro Icardi était à nouveau absent de l’entrainement de ce matin. En pleine tourmente sentimentale, l’Argentin ne s’est pas présenté avec ses coéquipiers. Reste à voir si celui-ci sera de retour pour le match de demain. Mauricio Pochettino devrait répondre à cette question cet après-midi à partir de 15h00 en conférence de presse.