Kehrer : « Avec les supporters, nos émotions sont décuplées » 

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG retrouve la Ligue des Champions avec la réception – au Parc des Princes – du RB Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules. Après un nul et une victoire, les Parisiens voudront de nouveau s’imposer pour se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale et pratiquement éliminé les Allemands de la course à la qualification. À la veille de cette rencontre, Thilo Kehrer a donné une interview à PSG TV où il a encensé les supporters.

« Avec les supporters, nos émotions sont décuplées. C’est très important de les avoir dans le stade avec nous. On sait qu’en Champions League, il n’y a pas de match facile. Il faudra respecter cette équipe de Leipzig qui est très solide, souligne Kehrer. On respecte notre idée, notre style. On a toujours pour objectif d’être une équipe unie où tout le monde travaille et joue pour l’autre. Si on respecte tout cela, on pourra gagner. C’est très important de savoir souffrir, de toujours croire en nous-même. On sait qu’on peut marquer à n’importe quel moment même dans des phases de difficultés. Tout cela fait qu’on grandit encore plus en tant que groupe.«

Le défenseur central qui a aussi évoqué son cas personnel. « Je me sens très bien physiquement et mentalement. On a beaucoup de matches à jouer au cours d’une saison. Il faut être professionnel, faire attention à la récupération, la nutrition, le sommeil et bien s’entraîner. On a besoin de tout l’effectif, tout le monde doit être prêt à jouer si le coach veut faire des rotations dans le groupe.«