Keylor Navas et son rôle de mentor dans le vestiaire du PSG

Revenu d’un prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas, que l’on annonçait sur le départ, est finalement resté au PSG cet été. Doublure de Gianluigi Donnarumma, le Costaricain a endossé le rôle de mentor au sein du vestiaire parisien.

Keylor Navas a encore un an de contrat avec le PSG. Le portier (36 ans), qui était annoncé sur le départ cet été, est finalement resté au sein du club de la capitale. L’ancien du Real Madrid est la doublure de Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il avait décidé de rejoindre Nottingham Forest en janvier dernier afin d’avoir du temps de jeu, l’international costaricain a semble-t-il accepté son rôle de gardien numéro 2 au sein du PSG. Avec les départs de Sergio Ramos, Lionel Messi ou bien encore Neymar et Marco Verratti, et le recrutement de jeunes joueurs talentueux comme Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani, Navas fait office de vétéran dans le vestiaire du PSG.

Il n’a pas voulu quitter le PSG cet été

Selon les informations de AS, Luis Enrique lui a confié le rôle de mentor du vestiaire du PSG. Le quotidien sportif madrilène parle même de capitaine sans brassard pour le gardien. Toujours selon AS, Keylor Navas semble se faire à ce nouveau rôle puisqu’il aurait refusé de quitter le PSG cet été. Même si Gianluigi Donnarumma est le numéro 1 désigné, l’international costaricain compte bien réussir à inverser la hiérarchie. Récemment, au moment d’évoquer la concurrence chez ses portiers, Luis Enrique n’avait pas explicitement désigné une hiérarchie, expliquant que les quatre gardiens parisiens (Donnarumma, Navas, Tenas, Letellier) étaient tous performants et qu’ils pouvaient prétendre à jouer cette saison.