Khvicha Kvaratskhelia pas insensible aux approches du PSG

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. L’ailier de Naples ne serait pas insensible aux approches parisiennes.

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat. Si sa destination n’est pas officiellement connue, elle ne fait guère de doute. L’international français poursuivra sa carrière au Real Madrid. Pour remplacer son meilleur buteur, le club de la capitale ne souhaite pas s’offrir une star. Sa priorité se nommerait Khvicha Kvaratskhelia. Le Parisien confirme que le PSG et Luis Enrique ont fait de l’international géorgien de Naples (23 ans) leur priorité pour renforcer leur attaque. Malgré l’émergence de Bradley Barcola, les Rouge & Bleu veulent renforcer leur poste d’ailier gauche, avance le quotidien francilien.

A voir aussi : Mercato – Chelsea passe à l’action dans le dossier Osimhen

Naples aimerait le prolonger

Depuis plusieurs semaines, les discussions existent entre le PSG et les représentants du joueur, qui, lui, n’est pas du tout insensible à l’intérêt prononcé par le champion de France, indique Le Parisien. « La position d’Aurelio de Laurentiis, réputé pour son intransigeance, sera à observer attentivement dans ce dossier. La saison dernière, dans la foulée de l’obtention du titre de champion d’Italie, le président de Naples s’était fermement opposé au départ de Victor Osimhen. Et en interne, le discours concernant le Géorgien est identique. Le club laisse filtrer qu’il n’y a pas de prix pour Kvaratskhelia et qu’il n’est pas à vendre. » Le quotidien francilien explique que les représentants du numéro 77 napolitain devraient prochainement avoir rendez-vous avec la direction italienne. Le Parisien explique qu’une prolongation, lui qui est encore lié jusqu’en juin 2027 avec l’actuel huitième de Serie A, est aussi à l’étude avec une revalorisation salariale importante. « Dans leur idée, les dirigeants italiens souhaitent en faire l’élément central de leur effectif alors que le départ d’Osimhen est programmé. Pour l’heure, le PSG n’a pas encore transmis d’offre. Mais d’autres sources indiquent que Napoli se penche déjà sur la question de son remplaçant. Preuve que les négociations avancent dans le bon sens ? Une chose est sûre, Paris fera le maximum pour le recruter », conclut Le Parisien.