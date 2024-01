Associé au PSG durant ce mercato hivernal, le milieu du Bayern Munich, Joshua Kimmich, s’est exprimé sur son avenir et a laissé peu de place au doute sur son futur pour cet hiver.

Le PSG est à la recherche d’un élément pour renforcer son milieu de terrain. Et à ce jour, deux pistes prestigieuses ont été annoncéees par les médias : Bruno Guimaraes (Newcastle) et Joshua Kimmich (Bayern Munich). Si l’arrivée du Brésilien semble compliquée pour cet hiver, le possible recrutement de Joshua Kimmich pouvait être intégré dans le deal de Nordi Mukiele, qui est dans le viseur du club bavarois. Mais finalement, le Bayern Munich ne souhaite pas voir l’un de ses joueurs importants quitter le club lors de cette période des transferts.

« Je suis concentré uniquement sur le Bayern »

De son côté, le principal concerné a été questionné sur son avenir après la victoire de son équipe face à Hoffenheim (3-0) vendredi soir. Dans des propos rapportés par Sky Sport Allemagne, l’international allemand de 28 ans, a été très clair au sujet de son futur : « Je suis concentré uniquement sur le Bayern. Pour moi, ce n’est pas du tout un sujet cet hiver », a déclaré Joshua Kimmich, qui espère pouvoir discuter prochainement avec le Rekordmeister, alors que son bail prend fin en juin 2025 : « À un moment donné, je pense que le club me contactera et nous discuterons entre nous, pas avec vous (les médias). » Désormais, le PSG devra se tourner sur une autre piste cet hiver.