Kimpembe et Mbappé titulaires contre la Bosnie-Herzégovine

Deux mois après l’élimination en huitième de finale de l’Euro contre la Suisse, l’Equipe de France retrouve les terrains avec la réception de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de titulariser Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Le titi parisien, indiscutable chez les Bleus depuis plusieurs mois, est associé à Raphaël Varane en défense centrale. De son côté, le numéro 7 parisien est associé à Antoine Griezmann et Karim Benzema en attaque.

Le XI des Bleus (4-3-3) : Lloris – Koundé, Varane, Kimpembe, Digne – Veretout, Pogba, Lemar – Griezmann, Benzema, Mbappé

Le Portugal joue également ce mercredi soir contre l’Irlande. Convoqué par Fernando Santos, Danilo Pereira et Nuno Mendes débutent la rencontre sur le banc, le sélectionneur portugais ayant préféré aligner Bruno Fernandes, Palhinha et Bernardo Silva dans son milieu de terrain et Raphaël Guerreiro en latéral gauche.

Le XI du Portugal (4-3-3) : Rui Patricio – João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro – Bruno Fernandes, Palhinha, Bernardo Silva – Crisitiano Ronaldo, Rafa Silva, Diogo Jota