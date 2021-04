Kimpembe : “Le plus important sera le collectif et la solidarité”

Demain, quoi qu’il arrive, sera un jour particulier dans l’histoire du PSG. En ballotage favorable grâce à un 3-2 à Munich, Paris a l’opportunité d’éliminer le FC Bayern, tenant du titre, et de rejoindre les demi-finales de l’UEFA Champions League. Mais chacun sait ici que tout peut arriver. Presnel Kimpembe assure que lui et ses partenaires ont en tout cas le bon état d’esprit à l’approche du choc.

“On ressent un peu de fatigue, mais c’est normal. On joue beaucoup de matches et on ne ménage pas nos efforts. Contre le Bayern à l’aller notamment. C’était un match d’une grosse intensité, avec une grande équipe du Bayern en face, donc il a fallu faire beaucoup d’efforts”, explique Presnel Kimpembe à la PSGTV. “On a déjà vu par le passé que gagner le match aller n’était pas synonyme de qualification. On sait tous que ce sera compliqué mardi, et qu’ils seront revanchards. On a réussi à se mettre dans les meilleures conditions psychologiques pour penser à ce match de mardi sereinement. Il faudra travailler ensemble, tous ensemble, comme on l’a fait à l’aller. Et ne pas se dire que les choses sont acquises. On va devoir souffrir ensemble, et le plus important sera le collectif et la solidarité que nous allons afficher sur le terrain.”

