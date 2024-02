Konaté donne un indice sur la destination de Kylian Mbappé

On a vu certains joueurs de Ligue 1 interrogés sur le départ de Kylian Mbappé. Il est compréhensible pour ces joueurs de trouver ces questions ridicules. Certes, la Ligue 1 va perdre son meilleur joueur mais les médias en font peut-être un peu trop, quitte à oublier l’essentiel.

« On sait tous où il va aller »

Il y a plus de cohérence lorsque ce sont les joueurs de Liverpool ou du Real Madrid qui sont interrogés à ce sujet. Puisque le feuilleton concerne principalement ces deux clubs. Justement, Ibrahim Konaté n’a pas pu y échapper. Il a répondu avec humour et a laissé un indice sur l’avenir de l’attaquant français. « Est-ce que j’ai essayé de convaincre Kylian de venir ici ? (rires) En toute honnêteté, vous pensez vraiment qu’il va venir ici ? On sait tous où il va aller. Non, on ne pense même pas à lui dans cette équipe et j’ai même pas essayé de le ramener ! (rires) », a-t-il répondu à Canal + après la rencontre remportée contre Brentford.

"Vous pensez vraiment qu'il va venir ici ? Je pense qu'on sait tous où il y va aller" 🤣



Kylian Mbappé à Liverpool la saison prochaine❓Ibrahima Konaté a sa petite idée 😅#BRELIV | #PremierLeague pic.twitter.com/nEvMrStLHY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2024

À voir aussi : Carlo Ancelotti interrogé sur la probable arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid