Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Jules Koundé s’est présenté devant la presse.

Le PSG affronte le FC Barcelone – au Parc des Princes – demain soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre attendue avec impatience par les supporters des deux équipes, mais également les joueurs. À la veille de cette rencontre, Jules Koundé s’est présenté en conférence de presse. Le défenseur français a évoqué son excitation pour cette rencontre, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, la forme du Barça… Extraits choisis.

L’état d’esprit du Barça

« Je me sens très excité et très content. J’ai envie de commencer ce match. C’est mon premier quart de finale de Ligue des champions. L’équipe se sent bien, il y a une bonne dynamique. On a tous envie de commencer. »

Un plan anti-Mbappé

« Nous ne savons pas encore ce qu’il faut faire. C’est un joueur différent. C’est un joueur vraiment différent et il faut faire tout notre possible pour l’arrêter. Ce sera notre objectif. Mais le PSG ne dépend pas que de Kylian Mbappé, c’est un très bon collectif. C’est un joueur que tout le monde regarde et que tout le monde connaît. Mais ce n’est pas Kylian vs le Barça, ce sont deux collectifs qui s’affrontent, avec des joueurs qui savent faire la différence, dont Kylian. »

Le favori du match

« C’est une question que vous vous posez, pas nous. Il faut travailler. J’ai confiance en notre équipe. Il y a une bonne dynamique. Le match sera très difficile. »

Qui il craint le plus. Mbappé ou Dembélé ?

« Ce sont deux très bons joueurs, avec des qualités différentes. Ils sont tous les deux très percutants, capables d’éliminer. Ils savent faire des différences, Ousmane avec un style un peu plus dribbleur que Mbappé. »

La bonne dynamique du Barça

« On a retrouvé une solidité défensive qui faisait notre force l’année dernière. On fait plus les efforts ensemble, on défend mieux. On est aussi plus concentrés, ça nous arrivait d’encaisser des buts rapidement. On est aussi un peu efficaces. On retrouve du plaisir à tous faire des efforts ensemble. »

La rivalité PSG / Barcelone

« C’est particulier, surtout à l’extérieur. Il y a des antécédents, des choses en coulisse aussi. C’est un match particulier mais pas forcément pour nous, car il y a beaucoup de jeunes joueurs. Ce n’est pas un match qu’on prend plus personnellement que ça. »

A voir aussi : Danilo Pereira dithyrambique à l’égard de Luis Enrique

L’objectif du Barça

« Notre objectif est d’aller en demi-finale. Nous sommes très excités pour jouer ce match. On a beaucoup de confiance en nous. Tout le club, tous les gens autour de nous sont excités. »

Les clefs de la rencontre

« Il y en a plusieurs. Il faudra bien défendre. C’est une équipe qui aime bien avoir la possession. Il faudra ensuite pouvoir mettre notre jeu en place, avoir le ballon. C’est aussi une équipe capable de jouer en transition, avec des joueurs rapides. Il faudra être concentrés, bien défendre en bloc et faire les efforts ensemble. »