À quelques jours du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (le mercredi 9 mars), les deux formations suivront avec attention l’état physique de leurs joueurs. Du côté de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti sera privé de deux joueurs importants pour cause de suspension : Ferland Mendy et Casemiro. Mais depuis quelques heures, un doute subsiste autour de la présence ou non de Toni Kroos pour cette affiche européenne. Dans un podcast avec son frère, l’international allemand a, lui-même, laissé planer le doute sur sa présence ou non face au PSG mercredi prochain, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

« C’est une petite blessure, mais je ne peux pas dire à 100% que je serai prêt pour mercredi. Ce n’est pas à cause du nombre de matches, il suffit de regarder les dernières semaines, il y avait beaucoup de temps entre les matches. Ce n’était pas à cause de la surcharge de minutes, c’est juste de la malchance. Je travaille déjà pour être de retour (….) Mercredi, j’ai ressenti quelque chose à la fin de la séance d’entraînement et maintenant, il faudra voir… Maintenant, ça dépend de comment ça évolue pendant le week-end, comment seront les sensations lundi et mardi, et après on décidera. Ce sera très serré, mais aujourd’hui je ne peux pas le garantir. » Le champion du Monde 2014 est forfait pour le match face à la Real Sociedad ce samedi.

Hier en conférence de presse, Carlo Ancelotti avait également donné des nouvelles de son milieu de terrain. « Toni Kroos va être absent pendant 5 ou 6 jours. Je pense que pour lui c’est un petit problème et qu’il sera là contre le PSG. C’est une période importante de la saison et pour le moment l’équipe a peu de blessés, cela veut dire que nous avons bien travaillé sur le plan physique. »