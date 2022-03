Dans cinq jours, le PSG se déplace au Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Comme pour les Rouge & Bleu, certains joueurs sont incertains pour ce choc du côté madrilène. À la veille de la réception de la Real Sociedad pour le compte de la 27e journée de Liga (21 heures), Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse. L’entraîneur italien a donné des nouvelles de Toni Kroos et Federico Valverde.

« Ils ne seront pas-là contre la Real Sociedad, mais je ne pense pas qu’ils auront un problème contre le PSG. Les deux se sont entraînés jusqu’à l’autre jour et je ne pense pas qu’ils perdront leur condition physique dans quelques jours. Kroos s’est reposé lors du match contre Alavés et ce n’est pas un problème de fatigue, mais parfois de malchance et il faut vivre avec les blessures. Toni Kroos va être absent pendant 5 ou 6 jours. Je pense que pour lui c’est un petit problème et qu’il sera là contre le PSG. C’est une période importante de la saison et pour le moment l’équipe a peu de blessés, cela veut dire que nous avons bien travaillé sur le plan physique. Alaba a commencé à s’entraîner avec l’équipe mardi. Il jouera demain, sans aucun doute.«

L’ancien coach du PSG qui n’a pas voulu se pencher sur le match de mercredi. « Le plan que nous avons est celui auquel nous avons pensé contre la Real Sociedad, qui je pense va marcher. Il y en a un autre contre le PSG, nous espérons qu’il va aussi bien marcher. »