Nice / PSG – Le groupe niçois sans Amavi ni Atal

Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), l’OGC Nice reçoit le PSG dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre entre le premier et le troisième pour laquelle Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Suspendus pour la demi-finale de Coupe de France contre Versailles, Dante et Justin Kluivert font leur retour. Youcef Atal (fracture de la clavicule) et Jordan Amavi (entorse du genou) sont forfaits.

Le groupe de Nice pour affronter le PSG