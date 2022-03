Verratti revient sur ses propos sur l’arbitrage

Depuis le mercredi 2 mars, Marco Verratti connaît sa sanction. Très critiques envers l’arbitrage de Mikaël Lesage après la défaite du PSG sur la pelouse du FC Nantes (1-3) le 19 février dernier, le milieu de terrain parisien a été sanctionné de deux matches de suspension, dont un avec sursis, par la commission de discipline de la LFP. Une sanction qui prendra effet à partir du mardi 8 mars. L’international italien manquera donc la réception des Girondins de Bordeaux le dimanche 13 mars (13h). Au micro d’Europe 1, Marco Verratti est revenu sur ses propos en rappelant qu’il n’a jamais manqué de respect au corps arbitral.

« J’espère qu’ils vont comprendre, je n’ai jamais insulté ou agressé un arbitre. Quand on parle avec un arbitre, on joue avec passion, on veut gagner. Je pourrais aussi m’énerver en jouant au foot avec mon meilleur ami ! On a des matchs importants, on joue avec beaucoup de pression. Sans compter que si on ne gagne pas, il y a beaucoup de choses derrière. C’est pour ça que je pense qu’ils vont comprendre que je n’ai rien contre eux, mais que je suis juste un peu comme ça. »

Pour rappel, le sursis de Marco Verratti ne sera actif que pour des faits similaires, et non pas au prochain carton jaune. L’Italien sera disponible pour le match de ce soir face à l’OGC Nice (21h sur Canal Plus Décalé).