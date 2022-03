Quel milieu de terrain pour le Real Madrid face au PSG ?

Dans moins d’une semaine, le PSG se déplacera au Real Madrid dans le cadre du 1/8 de finale retour de Champions League. Après sa victoire (1-0) glanée dans les derniers instants, Paris espère pouvoir compter sur la majorité de son groupe pour faire flancher son adversaire privé de certains de ses cadres.

Suspendus après avoir été avertis au Parc des Princes, Ferland Mendy et Casemiro ne prendront pas part à la rencontre de mercredi prochain. Autre absence de poids : le possible forfait de Tony Kroos, touché aux ischio-jambiers, qui pourrait laisser les clés du milieu de terrain à Luka Modric, seul rescapé du trio habituel. Si Valverde est pressenti pour remplacer son coéquipier brésilien, Carlo Ancelotti réfléchirait – selon le quotidien espagnol As – d’ores et déjà au 3e élément qui composera son milieu de terrain face à Paris. Parmi les prétendants, Eduardo Camavinga semble être le favori pour démarrer ; l’ancien rennais compte 889 minutes de jeu cette saison sous ses nouvelles couleurs contre 342 pour Isco et seulement 67 pour Dani Ceballos. Si l’absence de Tony Kroos se confirme, le PSG pourrait donc avoir à faire à un trio Valverde, Modric, Camavinga. Une association moins expérimentée qu’à l’accoutumée mais qui promet une certaine polyvalence. Attention à ne pas se faire surprendre par un milieu qui cherchera avec un tout autre visage à balayer sa mauvaise performance du match aller.