Kroos : « Nous avons de grands espoirs pour le match retour »

Dans 14 jours, le PSG se déplacera sur la pelouse du Real Madrid pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Logique vainqueur à l’aller, le club de la capitale voudra rééditer sa performance à Santiago Bernabeu afin de se qualifier pour les quarts de finale. Mais le Real n’a pas dit son dernier mot. Toni Kroos ne cache pas que son équipe n’a pas bien joué au Parc des Princes même s’il se montre confiant pour le 9 mars.

« Je pense que l’on peut dire que nous avons été moins bons pendant au moins 75 minutes. Nous avons très mal joué derrière et, lorsque nous réussissions à sortir, nous n’avons pas pu garder le ballon plus de cinq secondes, se remémore l’Allemand dans son podcast Einfach mal Luppe. Le match ne s’était pas bien passé. C’est pourquoi nous considérions le match nul 0-0 comme une victoire. C’est un résultat qui peut être transformé, surtout à domicile. Nous avons de grands espoirs pour le match retour. Nous avons encore 90 minutes et, bien sûr, nous allons tout donner. »