Cet été, le PSG va devoir remplacer Kylian Mbappé, qui va quitter le club de la capitale libre de tout contrat. La priorité de Luis Enrique pour cela se nomme Khvicha Kvaratskhelia.

Lors du prochain mercato estival, le PSG va devoir se renforcer, et notamment en attaque. Avec le départ de Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu devront trouver un nouvel homme fort dans le secteur offensif pour compenser le départ d’un joueur qui marque 40 buts par saison. Ces dernières semaines, les noms de Rafael Leao, Victor Osimhen ou bien encore Viktor Gyökeres ont été avancés. Mais selon les informations de RMC Sport, la priorité de Luis Enrique pour remplacer l’international français se nomme Khvicha Kvaratskhelia.

Des contacts déjà établis

L’international géorgien brille avec Naples depuis deux saisons et attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. RMC Sport indique que des contacts ont déjà eu lieu entre l’entourage du joueur du Napoli et les dirigeants du PSG, qui se sont déplacés en Italie, ces dernières semaines. « Les échanges ont été positifs et le Géorgien de 23 ans s’est montré enthousiaste. » Néanmoins, pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé, ni entre le PSG et le joueur, ni avec Naples, lance le média sportif. Ce dernier conclut en expliquant que rien ne dit que l’actuel huitième de Serie A serait disposé à laisser filer son numéro 77. L’été dernier, alors qu’il était fortement courtisé, Naples avait réussi à conserver Victor Osimhen. Affaire à suivre…