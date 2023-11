Buteur sur pénalty lors de la large victoire du PSG face à Monaco ce vendredi (5-2, 13e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé a soigné ses statistiques.

Le PSG a validé un sixième succès de rang face à l’AS Monaco (5-2), un adversaire direct en Ligue 1 qui plus est. De quoi conforter sa première position en Ligue 1 et ce, à quelques jours de recevoir Newcastle en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, auteur du deuxième but des siens durant cette partie, a inscrit sa 14e réalisation de l’exercice en l’espace de 13 journées. Une fiche statistique XXL qui lui permet, en prime, de totaliser plus de buts qu’une moitié des équipes de l’élite hexagonale.

À voir aussi : les chiffres de la large victoire du PSG face à Monaco

🔥 Avec 14 buts en L1, Kylian Mbappé a inscrit plus de buts… que + de la moitié des équipes du championnat ! ☄️



Nice (13 buts)

Lens (13 buts)

TFC (13 buts)

Le Havre (12 buts)

Metz (12 buts)

OM (12 buts)

SB29 (11 buts)

RCSA (9 buts)

OL (9 buts)

Clermont (8 buts) pic.twitter.com/9NEWngbCmZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2023

C’est simple et limpide, avec 14 réalisations au compteur, Kylian Mbappé a marqué plus de buts que plus de la moitié des clubs de Ligue 1.