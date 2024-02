Kylian Mbappé aurait signé son contrat avec le Real Madrid

Alors qu’il aurait annoncé son départ du PSG à Nasser Al-Khelaïfi et ses coéquipiers, Kylian Mbappé se dirige bien vers le Real Madrid. Il aurait déjà paraphé son futur contrat avec l’équipe madrilène.

C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré de très longues années. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter les Rouge & Bleu à l’issue de son contrat. Comme il l’avait convenu avec son président l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi a été le premier informé de son choix pour son futur, le lendemain de la victoire du club de la capitale contre la Real Sociedad – au Parc des Princes – dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-0) durant lequel il a été buteur. Le lendemain, lors de l’entraînement de veille de match avant le déplacement à Nantes, il aurait prévenu ses coéquipiers. À chaque fois, il n’a pas précisé sa future destination, même si le président parisien et ses partenaires ne sont pas dupes, le Real Madrid étant le grandissime favori dans ce dossier.

Un contrat de cinq ans

Ce lundi, Marca fait un point sur ce dossier. Selon le quotidien sportif madrilène, le numéro 7 du PSG aurait signé son contrat avec le Real Madrid au début du mois de février, même si la publication espagnole ne donne pas de date précise pour cette signature. L’international français aurait paraphé un contrat de cinq ans avec les Merengues. Marca affirme aussi que, même si Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène, il devrait toucher entre 15 et 20 millions d’euros net par an en plus de bonus. Arrivant libre au Real Madrid, l’ancien monégasque va toucher une prime à la signature. Le quotidien sportif madrilène explique que contrairement aux rumeurs, celle-ci devrait s’élever à 50 millions d’euros net.