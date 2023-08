Le dossier Mbappé connait un nouvel /énième épisode ce jeudi. En effet selon Le Parisien le joueur va rester au PSG cette saison.

Alors que le PSG pourrait connaître un grand changement au sein de son effectif, avec la mise sur le marché de joueurs comme Marco Verratti ou encore Neymar Jr. Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas prolonger pour le moment son bail au Paris Saint-Germain, est actuellement dans le loft parisien et le deal posé par Nasser al-Khelaifi est simple : soit le joueur étend son bail chez les Rouge & Bleu, soit il sera transféré cet été. Néanmoins, l’international français compte bien honorer sa dernière année de contrat et répète en interne qu’il n’entend pas aller voir ailleurs du club de la capitale française cet été.

🚨🚨 BREAKING : Kylian Mbappé ne sera PAS transféré cet été !



Il entend rester au PSG et l'a redit à Nasser Al-Khelaïfi en début de semaine 🇫🇷🗣️



[Le Parisien] pic.twitter.com/wgr6dyWhJN — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 10, 2023

Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid en 2023

Le quotidien Le Parisien explique sur son site internet qu’il n’y aura pas d’offre de dernière minute le 31 août ou le 1er septembre ou « alors pour faire semblant » pour Kylian Mbappé, puisqu’il a décidé de rester au PSG, « quoi qu’il arrive ». Le joueur l’a redit ce mardi à Nasser Al-Khelaïfi « lors d’un entretien en tête à tête animé » au Campus PSG. Lors de cet échange, les deux protagonistes se seraient dit « leurs quatre vérités dans l’intimité d’un huis clos et le dialogue de sourds persiste. » Le numéro 7 parisien se sentirait toujours « trahi » par sa direction après que leurs promesses de l’été 2022 n’ont pas été respectées suite aux non-venues de Bernardo Silva et de Robert Lewandowski « présentées comme acquises en interne ».

Le PSG reste inflexible avec son joueur

Le journal francilien révèle que Nasser Al-Khelaifi a répété au joueur qu’à l’instant où il prolongeait, il serait réintégré dans l’effectif de Luis Enrique. L’entourage du président du PSG affirmerait que sans cette condition, Kylian Mbappé serait privé de temps de jeu cette saison. Sans une potentielle vente du joueur, les finances parisiennes « serait en péril et ne passeront pas les étapes du fair-play financier. » Mais selon les informations du Parisien, « aucun exercice budgétaire n’a pourtant pris en compte une cession marchande de Kylian Mbappé jusqu’à maintenant, ni pour 2023 ni pour 2024 ni les saisons suivantes. »

Un dossier qui n’est donc pas prêt donc de trouver son épilogue, et on imagine que d’autres rebondissements sont encore à prévoir… Il reste encore 3 semaines dans le mercato parisien et le flou n’est que grandissant.