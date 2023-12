Kylian Mbappé durablement en pointe, les avis divergent

Contre Le Havre, Kylian Mbappé a joué à la pointe de l’attaque du PSG. Une solution qui pourrait durer. Jérôme Rothen et Benoît Cheyrou ne sont pas d’accord sur cette possibilité à long terme.

Lors de la victoire du PSG contre Le Havre le week-end dernier (0-2), Kylian Mbappé a été placé au poste de numéro 9 par Luis Enrique. Le coach espagnol l’avait déjà utilisé à ce poste à la fin du match contre Newcastle en Ligue des champions. La saison dernière, son placement en pointe de l’attaque à Reims n’avait pas plus à l’attaquant, qui avait posté le fameux #PivotGang sur ses réseaux sociaux. Cette fois, cela a mieux fonctionné, le numéro 7 parisien ouvrant la marque et se procurant plusieurs belles occasions. Après ce bon match, Luis Enrique peut-il perdurer dans ce choix ? Pour Jérôme Rothen, c’est un oui.

« Il faut le positionner le plus près de la surface de réparation »

« Dans tous les cas, Kylian Mbappé doit partir de l’axe. Ensuite, il est libre de se balader à droite ou à gauche. Mais quand il est positionné à gauche, il a tendance à prendre la balle dans une position trop arrêtée. Il n’a pas alors l’influence qu’il pourrait avoir sur le jeu de son équipe. Dans l’axe, en revanche, je trouve qu’il a plus de facilités à trouver les espaces et cela devient plus difficile pour les défenseurs de lire son jeu et ses appels. En plus, quand il est en pointe, il se rapproche du côté fort du PSG, avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Cela peut être bénéfique à tout le monde : Dembélé et Hakimi auraient plus de passes décisives, Mbappé encore plus de buts. Selon moi, Mbappé est tellement fort qu’il faut le positionner le plus près de la surface de réparation, souligne l’ancien du PSG pour l’Equipe. On n’est plus dans l’idée du « pivot gang » pour la simple raison que Luis Enrique n’aime pas le jeu long, trop direct, et donc, le rôle de pivot, Kylian ne l’aura jamais. […] Dans les grosses affiches, Luis Enrique souhaitera densifier son milieu avec trois joueurs et positionnera Mbappé en pointe. Après, il faut juste avoir les milieux, derrière toi, pour te servir.«

« J’ai un doute sur le fait que ce soit une option durable »

De son côté, Benoît Cheyrou ne pense pas que l’entraîneur du PSG utilisera Kylian Mbappé en numéro 9 de façon durable. « De la victoire du PSG au Havre, je retiens plus la référence défensive que le positionnement axial de Kylian Mbappé, qui a vite été bouleversé après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma. J’ai un doute d’autant plus sérieux sur le fait que ce soit une option durable que lorsque j’observe la composition d’équipe de Luis Enrique, d’accord, je vois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sur le banc, mais je vois aussi Lucas Hernandez et Milan Skriniar, les deux défenseurs axiaux gauchers, assis à côté d’eux. Donc, non, je ne crois pas que ce soit un projet, à terme, de placer Mbappé en 9. Luis Enrique adore utiliser les attaquants sur la largeur pour étirer les défenses adverses, avec ce qui ressemble à un 3-3-4. À la limite, je crois qu’il serait plus tenté de jouer avec un neuf et demi comme il l’a fait avec Lee Kang-in à Reims.«