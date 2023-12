Kylian Mbappé élu meilleur joueur de novembre en Ligue 1

Auteur d’un mois de novembre étincelant, Kylian Mbappé remporte le trophée de meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, survole encore la Ligue 1 Uber Eats. Avec cinq buts et une passe décisive à son compteur durant le mois de novembre, le Français a plus que jamais confirmé son lead au classement des buteurs en championnat pour la deuxième fois d’affilé. Aujourd’hui, Mbappé compte quinze réalisations. C’est plus que le double que son dauphine, Akor Adams (7). Un trophée qu’il peut ranger à côté de ses dix autres récompenses. Aucun autre joueur égalise ce record dans l’histoire de la Ligue 1 Uber Eats.