Le PSG a terminé sa saison 2020 sur une victoire contre Strasbourg mercredi soir (4-0) au Parc des Princes. Un match durant lequel Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué, ce qui lui permet d’avoir 12 buts en Ligue 1 lors de la phase aller (encore deux matches à jouer dans cette dernière). Le numéro 7 parisien est le meilleur buteur du championnat. Il devance l’attaquant du stade de Reims, Boulaye Dia (10). Le podium est complété par Karl Toko-Ekambi, l’attaquant de Lyon qui a inscrit neuf buts en Ligue 1. Le deuxième meilleur buteur parisien en championnat de France se nomme Moise Kean qui a inscrit 7 buts (8e). Mais Kylian Mbappé n’est pas seulement un buteur. Il a également délivré 4 passes décisives, ce qui le place à la 10e place et à deux offrandes du quatuor de tête composé d’Andy Delort, Gaëtan Laborde (Montpellier), Jonathan Bamba (LOSC) et Florian Thauvin. Passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé, Angel Di Maria a offert sa quatrième offrande en Ligue 1, comme l’international français et Pablo Sarabia.

Classement des buteurs de Ligue 1

Classement des passeurs de Ligue 1