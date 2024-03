Kylian Mbappé ne devrait pas participer aux Jeux Olympiques

Alors qu’il en avait un de ses objectifs, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, ne devrait finalement pas participer aux Jeux Olympiques de Paris.

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé explique qu’il aimerait pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, même si c’est dernier temps, le numéro 7 du PSG avait tempéré en expliquant qu’il se plierait à la décision de son club. En effet, le tournoi olympique n’étant pas dans les dates FIFA, les clubs ont le dernier mot dans la présence ou non de leurs joueurs pour cette compétition. Ce vendredi matin, Le Parisien fait un point sur ce dossier et explique que l’international français ne devrait pas participer aux JO de Paris cet été. Alors que, sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la fin de son contrat au PSG, le club madrilène a une politique très stricte concernant les Jeux Olympiques. « La Maison blanche n’a pas l’habitude de libérer ses joueurs pour les JO. » Le quotidien francilien confirme les informations de l’Equipe qui expliquaient que le Real Madrid a fait savoir, il y a deux semaines, de manière formelle à la Fédération française de football son refus de les libérer ses joueurs français pour la compétition.

A voir aussi : Thierry Henry espère pouvoir avoir Mbappé pour les JO

Kylian Mbappé en réflexion sur les JO

« Cette requête vaut-elle pour Kylian Mbappé s’il s’engage dans les prochaines semaines ? Rien ne permet de l’affirmer. Mbappé est un cas à part, et depuis le début des discussions entre les deux parties, la participation aux JO a toujours été évoquée, et n’aurait jamais été un point de blocage », indique Le Parisien. Ce dernier explique aussi que si le numéro 7 du PSG devait enchaîner l’Euro et les Jeux Olympiques, le Real ne pourrait pas compter sur lui avant mi-septembre, au mieux. « Une fleur qui serait très difficile à faire accepter aux supporters. » De son côté, Kylian Mbappé a amorcé depuis un moment une réflexion sur le bien-fondé d’une participation aux Jeux Olympiques et les conséquences mentales et physiques qu’elle pourrait avoir, indique le quotidien francilien. « L’idée d’avoir ou non une coupure nécessaire pour recharger les batteries avant d’enfiler le maillot du Real Madrid fait son chemin. Quitte à ne pas aller au bout de ses rêves olympiques », conclut Le Parisien.