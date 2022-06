Pendant plusieurs mois, Kylian Mbappé a tenu en haleine les supporters du monde entier, et plus particulièrement ceux du PSG et du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, il a mis beaucoup de temps pour faire un choix pour son avenir. L’attaquant (23 ans) a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. Étant en fin de contrat, il avait perdu son statut de joueur le plus cher du monde. Avec ce nouveau bail cela a changé.

Une valeur marchande de 205,6 millions d’euros pour Kylian Mbappé

Comme chaque lundi, l’Observatoire du football (CIES) dévoile une lettre sur un sujet autour du ballon rond. Et avec cette prolongation au PSG, Kylian Mbappé redevient le joueur le plus cher du monde. Il a une valeur marchande de 205.6 millions d’euros. Il devance Vinicius JR (Real Madrid, 185,3 millions d’euros) et Erling Haaland (Manchester City, 152, 6), qui perd deux places entre les deux classements du CIES. le Top 5 est complété par Pedri (FC Barcelone, 135,1) et Jude Bellingham (Dortmund, 133,7). Le PSG place trois autres joueurs dans ce top 100, Achraf Hakimi (36e, 75,2), Gianluigi Donnarumma (41e) – premier gardien – avec une valeur marchande de 73,7 millions d’euros et Marquinhos (63e, 61,9).