Le PSG devrait, incessamment sous peu, entrer dans une toute nouvelle ère. Avec la future intronisation de Luis Campos et le limogeage de Mauricio Pochettino, des lignes devraient bouger au club dans les jours à venir. Point de départ de cette révolution, la prolongation de Kylian Mbappé a marqué un vrai tournant. L’international français suscite les fantasmes des amateurs de football sur son rôle au Paris Saint-Germain. Pour certains il pourrait même être le directeur sportif officieux du PSG.

Mbappé réagit aux fakes news du Mundo Deportivo

Selon le Mundo Deportivo, repris par le média Sport Bible, Kylian Mbappé aurait demandé à ses dirigeants de faire partir 14 personnes lors de ce mercato estival dont Mauricio Pochettino et Neymar, mais aussi Thilo Kehrer, Julian Draxler, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Colin Dagba et Sergio Rico. Le quotidien catalan expliquait que « le Français sera important sur le terrain mais aussi dans la prise de décision », car l’attaquant n’est plus « un simple joueur » depuis sa prolongation et aura son mot à dire sur les départs prévue cet été.

Par la suite Sport Bible a partagé cette “information” sur son media, ce qui a amené Kylian Mbappé a à démentir ces rumeurs. Sans surprise, l’attaquant français n’a pas dressé de “liste noire” de joueurs / staff qui quitterait le PSG. Sur Twitter, le gamin de Bondy a publié un simple “fake” en réponse à l’article du media anglais avec une croix rouge. Depuis l’annonce de sa prolongation, le jeune Parisien répond de plus en plus aux “fakes news” en les démentant… de quoi rassurer les supporters du PSG.