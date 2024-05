Kylian Mbappé se montre confiant avant la demi-finale retour

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des champions. Avant ce match, Kylian Mbappé se montre confiant.

Mercredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions. Dans un match où il s’est montré maladroit, avec notamment deux poteaux sur la même action, le PSG s’en sort bien avec un retard de seulement un but. Comme contre le FC Barcelone en quart de finale, les Parisiens devront renverser la situation contre les Allemands mardi soir au Parc des Princes. Pour cela, il faudra que Kylian Mbappé réalise une meilleure performance que celle qu’il a livré sur la pelouse du Signal Iduna Park.

« On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score »

Présent ce dimanche dans une boutique des Champs-Élysées, dans le cadre de l’événement « Victory Mode » co-organisé par Nike et sa fondation « Inspired By KM », le numéro 7 du PSG a été questionné sur la demi-finale retour contre Dortmund et s’est montré plutôt confiant. « Le match de mardi va bien se passer ? Je pense, je pense. Je suis déjà en préparation. Il y a le joueur et l’homme. L’homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer d’assister à un événement comme ça, lance l’attaquant dans des propos relayés par Le Parisien. J’ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J’ai entendu beaucoup de il faut gagner ! Et ils ont raison, il faut gagner ! En tout cas, une journée comme ça sert à l’épanouissement de l’homme que je suis. Et c’est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale. » L’international français a aussi reconnu avoir beaucoup de pression sur les épaules avant cette rencontre. « C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale. »