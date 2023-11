L.Hernandez : « On sait qu’en gagnant à Dortmund, on sera qualifié et premier du groupe »

Ce mardi soir, le PSG a évité le pire en arrachant le match nul face à Newcastle (1-1) et conserve toutes ses chances de qualification face au BVB.

Le PSG est passé proche de la catastrophe. Jusqu’au penalty transformé de Kylian Mbappé dans le temps additionnel, le club parisien était troisième de sa poule et n’avait plus son destin en main pour une qualification en 8es de finale de Ligue des champions. Mais avec ce résultat nul, les Rouge & Bleu se déplaceront à Dortmund le 13 décembre prochain avec un objectif clair en tête : la victoire et la première place. En marge du match face à Newcastle (1-1), le défenseur du PSG, Lucas Hernandez, a donné rendez au Signal Iduna Park dans deux semaines.

« C’est à nous de jouer, ce sera encore une finale »

« Ça a été un match de fou, on a eu beaucoup d’occasions. Il y a des soirées comme ça. Ça fait partie du foot et du spectacle. Le ballon n’a pas voulu rentrer. On a tout fait pour créer toutes les occasions possibles. À la fin, on a pu arracher ce nul. Même après le but de Kylian, on a voulu aller chercher la victoire jusqu’à la dernière minute. Au moins, on sait qu’en gagnant à Dortmund, on sera qualifié et premier du groupe. C’est le plus important », a déclaré l’international français au micro de Canal Plus.

Pour le site officiel du club, Lucas Hernandez est revenu plus en détails sur la performance du soir : « Ça a été un match incroyable. Dans les matches comme ça tu rentres au vestiaire et tu te dis ‘comment c’est possible de ne pas avoir gagné ce match ?’. On a eu je ne sais combien d’occasions… Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Parfois le ballon ne veut pas rentrer, il y a des soirs comme ça, comme aujourd’hui. Mais bon, au moins on sait qu’avec ce nul si on gagne à Dortmund on sera qualifié et premier du groupe. C’est à nous de jouer, ce sera encore une finale. Ce sera un gros rendez-vous. On sait qu’en arrachant ce nul, on a une chance là-bas à Dortmund. C’est à nous de rester tranquille dans nos têtes. On a fait un très bon match du début à la fin. Ils ont mis ce but en première mi-temps et après nous n’avons pas arrêté de pousser, d’attaquer. Aujourd’hui le ballon n’a pas voulu rentrer, c’est la réalité. Maintenant c’est à nous de continuer à travailler pour ce match à Dortmund. »

