Si The Sun se lance dans une rumeur assez ridicule nommée Hugo Lloris (34 ans) oubliant visiblement que le gardien de but du PSG est Keylor Navas… la sérieuse BBC s’attend elle à une approche parisienne pour le milieu de terrain offensif des Spurs Dele Alli (24 ans) sous contrat jusqu’en 2024. A priori pour un prêt. “L’avenir de l’international anglais à Tottenham est devenu de plus en plus incertain. Il est tombé en disgrâce sous José Mourinho et n’a été titularisé qu’une fois en Premier League, jusqu’à présent, cette saison”, commente le média britannique. “Le PSG a tenté de signer Dele Alli l’été dernier, mais le président Daniel Levy a refusé de conclure un accord. Les champions de France devraient faire une nouvelle tentative en janvier.”