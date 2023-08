La composition probable du PSG face à Lorient

Le Paris Saint-Germain s’apprête à réaliser son premier match de Ligue 1 ce samedi. C’est face à Lorient au Parc des Princes que le club de la capitale va débuter sa saison. Un match qui va afficher les premières tendances du PSG de Luis Enrique après la préparation estivale.

Kang-In Lee titulaire

Neymar et Marco Verratti sont poussés vers la sortie. Ce qui chamboule tout l’échiquier pour cette nouvelle saison. Selon les informations de L’Équipe, Luis Enrique devrait aligner un 4-3-3 contre Lorient avec une défense composée de Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, Milan Skriniar et Marquinhos. Pour rappel, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes seront absents. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte jouera en pointe basse, accompagné de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Gonçalo Ramos va déjà jouer son premier match avec la tunique Rouge & Bleu en position de numéro 9. Ils sera entouré de Marco Asensio et de Kang-In Lee.

