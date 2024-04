La confiance de la presse espagnole avant FC Barcelone / PSG

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions. La presse espagnole se montre confiante avant cette rencontre.

Après avoir remporté la manche aller sur la pelouse du Parc des Princes (2-3), le FC Barcelone voudra terminer le travail sur la pelouse du stade de Montjuic ce mardi soir. Mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille et voudra renverser la tendance pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions trois ans après. Dans la presse espagnole, on se montre plutôt confiant pour la qualification des Barcelonais ce soir. Pour Mundo Deportivo, le fait d’atteindre ou non les demi-finales peut sembler être la fin du monde. Mais pour le meilleur ou pour le pire, ce ne sera pas le cas. Le Barça continue. Le quotidien sportif catalan évoque aussi la possibilité d’une élimination, et d’une saison blanche pour le Barça. « Espérons que l’équipe de Xavi atteindra la finale de la Ligue des champions et la gagnera, mais si ce n’est pas le cas, une saison blanche ne sera en aucun cas une saison perdue. L’arrivée de Cubarsi et la confirmation de Lamine Yamal, alors qu’ils sont encore loin de pouvoir obtenir leur permis de conduire, justifient une saison entière. » Dans son édito, Santi Nolla, directeur de la rédaction de MD, estime que la qualification en demi-finale est primordiale pour les Blaugrana. « Il est très important pour le FC Barcelone d’être en demi-finale de la Ligue des champions. Cela représente la fin d’un certain cycle, le retour dans l’élite européenne. Cela ne s’annonce pas facile. Les prophéties superficielles ne sont pas valables. Le match se jouera à nouveau dans les détails et dans la manière dont chaque équipe s’adaptera aux situations qui seront vécues pendant plus de 90 minutes, au cours desquelles de nombreux matchs seront joués. »

De son côté, Sport titre « ¡Força Barça! » Le quotidien sportif catalan estime que la victoire contre le PSG à l’aller doit être le début du renouveau du Barça sur la scène européenne. « Après plusieurs années où le fameux ADN du Barça a brillé par son absence, l’atmosphère est à nouveau remplie de cette illusion perdue à cause d’une mauvaise gestion, avance l’éditorialiste Hugo Scoccia. Mercredi dernier, si vous vous promeniez dans n’importe quelle ville ou village de Catalogne, vous pouviez apercevoir quelque chose qui semblait oublié : les enfants sortaient de l’école avec des maillots du Barça, les bars étaient bondés des heures avant le coup d’envoi, les drapeaux étaient accrochés aux balcons… Partout où vous regardiez, les gens attendaient anxieusement que l’horloge sonne 21 heures. Pour un culé, c’était comme un retour dans le temps, comme un retour de 15 ans en arrière. »

A voir aussi : Revue de presse PSG : Luis Enrique, Mbappé, Barcelone…

La presse madrilène évoque aussi ce FC Barcelone / PSG avec un Kylian Mbappé qui va connaître ce qu’il devrait lui attendre dans les années à venir lors des Clasicos quand il rejoindra le Real Madrid à l’issue de son contrat à Paris. S’il ne veut pas jouer son dernier match de Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant devra élever son niveau de jeu pour qualifier le club de la capitale, avance Marca. Le quotidien sportif madrilène rappelle que l’international français sait déjà ce que c’est de rendre amère la soirée des Catalans. Il l’a fait en 2021, avec un triplé au match aller au Camp Nou. Le rêve de Mbappé a toujours été de laisser son club de ville au sommet. Marca explique que Kylian Mbappé repartira comme le meilleur buteur de tous les temps du club, avec tous les trophées possibles, mais pour remporter celui qui lui reste, la Ligue des champions, il devra se présenter ce soir à Montjuïc. « Pour le Real Madrid, une victoire de Mbappé ce soir serait presque la sienne. Non seulement à cause de l’éternelle rivalité avec le Barça, mais aussi parce que s’il est capable de réaliser une performance exceptionnelle, cela sera interprété comme un premier avertissement pour la saison prochaine », conclut Marca.