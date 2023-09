Avec une Corée du Sud la tête en 1/4 de finale, Kang-In Lee participe à la large victoire (5-1) contre le Kirghizistan ce mercredi aux Jeux Asiatiques.

Tout se passe comme prévu pour la Corée du Sud aux Jeux Asiatiques. Sans réel adversaire coriace, l’équipe nationale de Kang-In Lee continue sa compétition sur les chapeaux de roues. En effet, Les Tigres d’Asie, grands favoris pour la victoire finale, écrasent le Kirghizistan 5-1 en huitième de finale pour prendre la direction des quarts de finales. Le Parisien a enfin définitivement retrouvé les terrains avec une titularisation et une petite heure de jeu (remplacé à la 59e minute). Et si le milieu offensif n’a pas été décisif aujourd’hui, Kang-In Lee a éclaboussé la rencontre de sa magie avec sa fabuleuse conduite de balle et ses prodigieux gestes techniques.